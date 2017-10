Dronken scooterrijder onderuit

BARNEVELD - Een dronken scooterrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Bouwheerstraat in Barneveld. De beschonken man kwam volgens omstanders net uit een nabijgelegen café.

In een bocht ging de scooterrijder onderuit en gleed tegen een auto aan.

De man is met in ieder geval een hoofdwond naar het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gebracht. Uit een blaastest bleek dat het slachtoffer te veel gedronken had, maar hoeveel is niet duidelijk.