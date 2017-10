De Slag om Grolle in 30, pardon, 3 dagen

De tekst gaat verder onder de video.

In werkelijkheid nam de Slag om Grolle dertig dagen in beslag. Het is het verhaal van de strijd tussen de Hollanders en de Spanjaarden in 1627. Groenlo, toen Grolle geheten en een belangrijk handelscentrum, was in handen van de Spaanse bezetter. Stadhouder prins Frederik Hendrik wist Grolle op de Spanjaarden te heroveren.

Al jaren wordt deze slag nagespeeld en dat gebeurt door meer dan 1600 re-enactors. De gevechten gaan gepaard met levensecht kanonsgebulder. Ook worden onder andere handvuurwapens uit die tijd gebruikt, zogeheten musketten.