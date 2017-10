Matig en mat De Graafschap laat voorsprong glippen bij FC Dordrecht

DORDRECHT - De Graafschap kwam aan de Krommedijk tegen FC Dordrecht niet verder dan een schamel gelijkspel (1-1). Het ontbrak veel spelers aan de pure wil om te winnen.

EINDSTAND 1-1

90+1 Bedarek nog met een save in de korte hoek. FC Dordrecht zet nog aan in blessuretijd.

extra tijd gaat in. Het zijn er vier.

86e: Van den Hurk schiet hoog over. Het lijkt slechts een schamel punt te worden hier bij laagvlieger FC Dordrecht voor de ploeg van trainer Henk de Jong.

80e: Net als in Volendam bij NEC ook hier wel koude wind, maar door de kacheltjes is het toch heel behaaglijk op de hoofdtribune.

GOAL!! 77e: toch de gelijkmaker. Het is 1-1. De goal is van Lima Duarte Lopes die is ingevallen na rust bij FC Dordrecht. De Graafschap kan opnieuw beginnen.

75e: treurige gezichten op de bank bij FC Dordrecht.

74e: Van Overbeek komt voor El Jebli. De tweede wissel van De Jong.

GOAL!! 71e: En dan zal je zien, valt de goal een paar minuten later. Lars Nieuwpoort kopt bij de eerste paal raak uit een corner. Opluchting!

65e: Het valt niet mee voor de vaste voetbaljongens van Regio 8 om deze wedstrijd met enthousiasme vol te praten. Hoewel, De Graafschap overtuigt na rust wel iets meer dan voor rust.

61e: Hij gaat dan toch komen. Het moet ook wel, want De Graafschap moet hier gewoon winnen. Van den Hurk komt in het elftal en heeft nog een half uur voor een goal. Opvallend: Sjoerd Ars naar de kant. Hij kwam in het stuk ook niet voor vanavond.

49e: dit lijkt op een penalty als Serrarens onderuit wordt gehaald. Maar De Graafschap krijgt 'm niet. Superboeren lijken fel feller nu in het begin van de 2e helft. Zoeken (eindelijk) ook meer de weg naar voren

Anthony van den Hurk (links) blijft in de rust gewoon in de dug-out zitten. Hij baalt stevig van zijn reserverol.

Het hoogtepunt tot nu toe. Gretige talentjes die in de rust het veld op mochten. Maar nu snel weer richting kleedkamers, want de 2e helft gaat beginnen. Hopelijk wordt het beter hier.

41e: gevaarlijke pegel van afstand van opnieuw Diemers. Redding van Fij is ook prima. Blijft 0-0 in een saai en zwak duel.

! 40e: Hoe kan het voetbal van De Graafschap zo wisselvallig zijn dit seizoen? En het verval met vorige week zondag zo groot? Toen werd Go Ahead voor rust zoek gespeeld. Nu, met dezelfde spelers, is van dat voetbal en die passie niets terug te zien.

37e: schot van Diemers na een korte corner zeilt over het doel. De Graafschap overtuigt te weinig tegen dit zwakke FC Dordrecht. Corner weggegeven door Misidjan die bijna in eigen doel schiet.

35e: de over mijn lijk mentaliteit ontbreekt bij De Graafschap. Het is te mat en zoals wel vaker te lief.

flinke rookontwikkeling vanuit het vak met supporters van Dordt. Het gaat allemaal goed.

16e: blessure bij El Jebli die even naar de kant moet, maar gelukkig voor De Graafschap door kan.

13e: schot El Jebli is een prooi voor Fij, de doelman van Dordt.

10e: De Graafschap is de wat betere ploeg in de beginfase.

5e: Goed werk Van Mieghem en bijna de 0-1. Alkan kan nog net wegwerken vlak voor de doellijn.

20.00 uur: We gaan beginnen aan de Krommedijk.

Foto onder: De Jong terug naar de kleedkamer na de warming-up die hij zelf fanatiek begeleidde. In zijn kielzog topscorer Sjoerd Ars.

19.50 uur: Youseff El Jebli wil vanavond wel weer eens scoren. Lukte dit seizoen nog niet voor de aanvallende middenvelder.

19.35 uur: Trainer Henk de Jong blijft ook tegen FC Dordrecht doorgaan met het systeem met vier verdedigers. Vorig seizoen won De Graafschap hier met 0-3. Dat was toen het begin van een lange serie overwinningen.

19.30 uur: Anthony van den Hurk controleert een bal op sierlijke wijze tijdens de warming-up. De spits zit opnieuw op de bank bij De Graafschap.

19.15 uur: dit zijn de opstellingen. De Graafschap ongewijzigd.

19.00 uur: Tegenstander aan de sterk verouderde maar nog altijd knusse Krommedijk is FC Dordrecht. De club uit Zuid-Holland staat 10e. De Graafschap is na 9 speelronden de nummer 6 van de Jupiler League.

18.55 uur: Voor De Graafschap lijkt het noodzakelijk vanavond te winnen gezien het lastige programma de komende weken. Na FC Dordrecht stuiten de Superboeren op de top 3, Jong Ajax, Fortuna Sittard en NEC.

18.45 uur: De Graafschap speelt vanavond dus tegen FC Dordrecht. Trainer Henk de Jong kiest voor het hetzelfde elftal als vorige week toen thuis een punt werd gepakt tegen Go Ahead Eagles.