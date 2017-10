Opluchting dat onderzoek azc-rellen over moet: 'Het is niet normaal hoe ze behandeld is'

ARNHEM - Saskia van Kessel is verheugd dat het onderzoek naar het politiegeweld tegen haar tijdens de azc-rellen in Geldermalsen over moet. Dat zegt haar advocaat Esther Vroegh tegen Omroep Gelderland.

Het gerechtshof in Arnhem bepaalde vandaag dat de politie geen gedegen onderzoek heeft gedaan naar het voorval, waarbij de makelaar uit Geldermalsen een hersenbloeding zou hebben opgelopen. Er moet alsnog een nieuw, diepgravend onderzoek komen. 'Voor ons staat de toedracht van wat er gebeurd is helemaal vast', vertelt Vroegh.

'Het wordt steeds groter en groter'

Volgens het hof heeft de politie de aanklacht niet goed onderzocht. Zo hebben agenten waarschijnlijk met een bodycam gefilmd, maar zijn die beelden nooit boven water gekomen. Vroegh: 'Van begin af aan is gesteld door justitie en politie dat er géén beelden zijn. Wij hebben filmpjes van bezorgde burgers waarop te zien is dat iemand met een jasje waar politie op staat zelf aan het filmen is. En er zijn verschillende ME'ers te zien met bodycams.'

'Vroegh is van mening dat deze gerechtelijke uitspraak aantoont dat het incident steeds groter en groter wordt. Volgens de raadsvrouw had het met excuses van de politie voor de verkeerde inschatting afgedaan kunnen worden, maar een sorry is er nooit gekomen. Vroegh: 'Mijn cliënte wil een bevredigd gevoel van rechtvaardiging voor wat er gebeurd is.'

'Verdwenen' camerabeelden

In het nieuwe onderzoek moet de Rijksrecherche extra getuigen horen en de 'verdwenen' camerabeelden opsporen. Dat is precies waar Van Kessel en haar advocate op hoopten. 'En we willen dat de betrokken agenten vervolgd worden en verantwoording afleggen bij de rechter.'

Daarnaast willen ze excuses. 'Niet alleen over het incident, maar over alles', zegt Van Kessels advocate. 'Zeer zeker ook van de officier van justitie die besloot dat er niet vervolgd hoefde te worden. Die heeft de zaak zo gebagatelliseerd, het is niet normaal hoe mevrouw van Kessel behandeld is.'

Zie ook: