Politie vindt tientallen kilo's wiet in 'jointfabriek'; drie arrestaties

AMMERZODEN - Agenten hebben donderdag in Ammerzoden in de Bommelerwaard een 'jointfabriek' opgerold. De politie verrichtte drie arrestaties.

In de fabriek werd wiet verwerkt tot gedraaide joints. Er lagen tientallen kilo's wiet en diverse gedraaide joints. De spullen werden in beslag genomen. Drie mannen zijn aangehouden, meldt de politie vrijdag.

Agenten zagen tijdens een surveillance bij een bedrijfspand aan de Zandstraat een onbeheerde auto staan met geopende kofferbak. Toen ze op onderzoek uitgingen, verscheen een 55-jarige man zonder vast adres. Hij en de auto roken naar wiet. Ook lagen er wietresten in de wagen.

De man vertelde in het bedrijfspand te werken met twee anderen. Binnen werd de wiet ontdekt. In de buurt werden twee Bosschenaren aangetroffen. Het duo werd, net als de man, opgepakt. Ze zitten nog in de cel.