'Hé! Wat doen mijn parfumtesters op Facebook?'

TIEL - Het ene moment heb je een donkerbruin vermoeden en het andere moment is het veel meer dan dat. Unal Sozen van een parfumeriewinkel in Tiel weet er alles van. Diefstal van testflesjes met een lekker geurtje.

Het is nu zo’n twee of drie weken geleden gebeurd’, blikt Sozen van Parfumerie Unique terug. ‘Ik stond in de winkel en zag twee meisjes staan. Ik had al zo’n vermoeden dat ze misschien iets mee wilden nemen, maar kon ze niet op heterdaad betrappen. Niet veel later waren er zo’n zes à zeven testers verdwenen. Aangezien we geen bewijs hadden, konden we op dat moment geen aangifte doen.’

Het mysterie rondom de verdwenen parfumtesters leek onopgelost te blijven. Totdat plotseling meerdere klanten vertelden dat een van de meisjes een tester met het ‘La Vie Est Belle’-geurtje te koop aanbood op Facebook.

Dat het om de spullen van Sozen ging, bleek uit het feit dat de sticker van Parfumerie Unique er nog op zat.

‘Ik heb met mijn gezin besproken wat we moesten doen. Mijn dochter stuurde toen via Facebook een bericht en vroeg of ze de testers wilde terugbrengen.’ De ‘dader’ zei dat ze de spullen had gekregen van een vriendin en ze daarom niet wilde teruggeven. Het gezin deed vervolgens aangifte bij de politie.

Het Facebookbericht werd ondertussen massaal gedeeld via Facebook. Ook kwamen er binnen no time duizenden reacties binnen. Uiteindelijk werd het bericht verwijderd. ‘Afgelopen woensdag werd ik door het meisje gebeld met de vraag of ze haar excuses mocht aanbieden. Dat mocht natuurlijk. ’s Middags heeft ze dat ook gedaan.’

'Je motiveert dieven'

En de testers? ‘Het meisje zei dat iemand anders de spullen had gestolen. Ik zei tegen haar: door dingen te verkopen die andere mensen stelen, maak jij het eigenlijk veel erger. Je motiveert die personen om te stelen. We hebben daarom ook gezegd dat we de aangifte niet intrekken. Dat accepteerde ze. Ze had spijt en zou dit nooit meer doen.’

Ondertussen zijn de testflesjes in geen velden of wegen te bekennen. Sozen: ‘De bal ligt nu bij de politie. Zij hebben de verklaring.’ En de schadepost? ‘Het probleem is dat er geen winkel is waar je testers kunt bestellen. Die krijg je als je parfum in grote hoeveelheden koopt. Dus dat was het meest vervelende.’