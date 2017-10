GGD test dinsdag 700 Vaassenaren op tbc

ARNHEM - De GGD test dinsdag een kleine zevenhonderd inwoners van Vaassen op open tbc. De resultaten worden donderdag uitgelezen. De GGD kreeg ruim duizend telefoontjes, nadat bekend was geworden dat er een uitbraak van tuberculose in Vaassen was.

Dat zei manager algemene gezondheidszorg GGD Noord- en Oost Gelderland Jan Willem Brethouwer in het radioprogramma De Week van Gelderland.

Het onderzoek is in het buurtcentrum van de wijk waar de ziekte is vastgesteld. Brethouwer hoopt op een grote opkomst, om een goed beeld te krijgen van de stand van de ziekte. Ongeveer driehonderd huishoudens zijn uitgenodigd mee te doen.

Mantouxtest

De mensen die zich laten onderzoeken krijgen een Mantouxtest. Daarbij wordt door middel van een klein prikje een beetje testvloeistof in de onderarm gespoten. Na een paar dagen is het resultaat door specialisten af te lezen.

Maandag werd bekend dat in Berkenoord II in Vaassen, maar ook op enkele plekken in Apeldoorn en elders buiten Gelderland open tbc was vastgesteld. Totaal betrof het ruim twintig gevallen. Twee patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Telefoon roodgloeiend

De GGD is de afgelopen dagen platgebeld. Er kwamen ruim duizend telefoontjes binnen. Brethouwer: 'Mensen belden om hun verhaal kwijt te kunnen, maar ook met vragen. Bijvoorbeeld mensen die familie in die wijk hebben wonen, die zich ook willen laten testen. Of een tandarts met de vraag of hij zich anders moet beschermen als hij bezig is met patiënten.'

Zie ook: