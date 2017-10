Fraser: 'We kunnen borst natmaken'

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser verwacht zondag, net als vorig jaar, weer een pittige wedstrijd in Heerenveen. Destijds werd het 2-2, in de laatste minuut. Nu zal Vitesse dat willen voorkomen en als winnaar naar huis willen gaan.

'Het wordt net zoals vorig jaar een heel pittige wedstrijd, maar het gaat wel om winnen. Dus daar gaan we dan ook voor.' De coach verwacht een open wedstrijd. 'Als je kijkt naar de spelopvatting van Heerenveen, dan is dat wel zo dat we daar graag in meegaan. Dus wat dat betreft zal er een wedstrijd kunnen komen met kansen over en weer, absoluut.'

Toch heeft Heerenveen de laatste weken flinke tikken gehad. Thuis werd met 0-4 verloren van Ajax en uit bij Utrecht werd met 3-1 verloren. 'Toen wij Utrecht kregen hadden zij ook behoorlijke tikken gehad. Dat is op zich jammer, want je hebt dan het gevoel dat ze minder uitgaan van de eigen kracht. Maar ik verwacht zondag een Heerenveen dat thuis het spel gaat maken, dus wat dat betreft kunnen wij onze borst nat maken.'

'Je went eraan'

Helemaal omdat het alweer de derde wedstrijd voor Vitesse is deze week. Aanvoerder Guram Kashia zei al dat dat pittig is, omdat je nooit honderd procent kan herstellen. Maar trainer Fraser vindt dat zijn spelers dit moeten kunnen.

'Andere banen zijn soms veel zwaarder, dus dat kan je jezelf aanpraten. We zijn topfit en we zullen er staan. Je moet omgaan met de pijntjes en mentaal sterk zijn. Begrijp me goed, het is wel een proces en ik snap dat het ervaren wordt als pittig, maar aan alles ga je wennen. Je lichaam en hoofd went er vanzelf aan.'