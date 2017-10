Kashia: 'Je kan niet 100 procent herstellen'

ARNHEM - Vitesse speelt zondagmiddag alweer haar volgende wedstrijd, de derde in een week. Dan is Heerenveen uit de tegenstander. De wedstrijden volgen elkaar in hoog tempo op en dat is soms best pittig voor de spelers, zo vertelt aanvoerder Guram Kashia.

'Het is de eerste keer Europa League voor ons en we spelen veel wedstrijden. Dan is het moeilijk om elke wedstrijd 100 procent energie te leveren, want je kunt niet 100 procent herstellen in drie dagen als je telkens 90 minuten speelt, dat is onmogelijk.'

Maar de aanvoerder heeft wel de oplossing om de wedstrijden na zo'n Europese wedstrijd te kunnen winnen. 'Je kunt wel de ervaring meenemen uit die wedstrijden en zorgen dat je geen fouten maakt. Dan kun je de wedstrijden winnen. Tegen VVV (de wedstrijd na Lazio) zouden we gewoon winnen, maar dan maak ik een fout (penalty veroorzaken). Dan ben je ongelukkig. Maar dat is voetbal en daarom is iedereen zo gefascineerd van die sport.'

'Drie keer uit is moeilijk'

Zondag staat een uitwedstrijd bij Heerenveen op het programma. Een lastige wedstrijd. 'Ja, vooral omdat het weer een uitwedstrijd is. De derde op rij. Al worden onze uitwedstrijden wel makkelijker door onze supporters, kijk hoe goed werk ze gister hebben geleverd. Wij zijn daar als team trots op. Maar een uitwedstrijd is eenmaal moeilijker dan thuis, daar moeten we dan mee dealen.'