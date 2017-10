Matavz en Foor keren terug in selectie Vitesse

ARNHEM - Tim Matavz en Navarone Foor zitten zondag gewoon weer bij de selectie van Vitesse voor de uitwedstrijd bij sc Heerenveen.

Matavz was er donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Zulte Waregem niet bij omdat zijn vrouw op het punt van bevallen stond. Inmiddels is hij vader geworden van een zoontje.

Navarone Foor was er niet bij wegens een blessure. Maar hij trainde vandaag gewoon weer mee bij het tweede elftal. 'Hij zal dan ook zondag gewoon weer bij ons aansluiten', aldus trainer Henk Fraser.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.