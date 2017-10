Voormalige zandafgraving herstelt in recordtempo

HEDEL - Vogels, vossen, konijnen en zelfs bevers voelen zich al helemaal thuis in natuurgebied de Hedelse Bovenwaard bij Hedel. En dat is veel sneller dan veel natuurkenners hadden verwacht. Acht jaar geleden was het nog een belangrijk zandwinningsgebied waaruit onder meer zand voor de Betuweroute werd gewonnen.

De grote waterplas is op veel plaatsen omringd door ooibos. Grote zilverreigers staan met hun poten in het ondiepe water een maaltje bijeen te vissen, terwijl je hier in de zomer ook lepelaars kunt zien.

Een jaar nadat het gebied in handen kwam van Natuurmonumenten had de eerste bever zich al vanuit De Biesbosch in de Hedelse Bovenwaard gevestigd. 'Inmiddels leven hier zo'n acht volwassen bevers', vertelt boswachter Jan Quick tegen verslaggever Laurens Tijink.

Boswachter Jan Quick van Natuurmonumenten.

'Normaal hersteld natuur tussen de tien en vijftien jaar. Hier is het al hersteld in acht jaar tijd', zegt Quick. Behalve de bever leven er veel watervogels. Zelfs de zee- en de visarend laten zich zo nu en dan in het waterrijke gebied zien. Verder vallen ook vooral het grote aantal konijnenholen op. Konijnen komen hier veel voor, net als vossen. 'Die hebben hun holen vaak onder de bramenstruiken gegraven, dan hebben ze minder last van loslopende honden', legt de boswachter uit. Konijnen en vossen kunnen overigens opvallend goed samenleven...

Eb en vloed

Doordat de Maas bij Hedel een open verbinding met de Noordzee heeft, zijn de getijden ook in de Hedelse Bovenwaard merkbaar. Afhankelijk van het getij stijgt of daalt het water zo'n dertig centimeter. Een oude arm van de Maas is daardoor een snel stromend riviertje, waarbij het water meerdere keren per dag de andere kant op stroomt.

Struinen

De Hedelse Bovenwaard is vrij toegankelijk. Doordat het een uiterwaardengebied is, mag er door het hele gebied gestruind worden. Het natuurgebied is nog jong en daarom is de natuur nog volop in ontwikkeling. Vanuit een vogelkijkhut kun je onder meer ijsvogeltjes, visdiefjes, tureluurs en oeverzwaluwen zien. Het natuurgebied ligt op steenworp afstand van de snelweg A2.