Welke Gelderse artiest wordt het best bekeken op YouTube?

ARNHEM - Despacito van Luis Fonsi is nu de best bekeken clip ooit op YouTube. Liefst 4 miljard keer werd de zomerhit bekeken. Maar wat zijn eigenlijk de best bekeken muziekclips van Gelderse artiesten? Frank Boeijen, Normaal of Frans Duijts? Nee! Ze allemaal verslagen door... zanger Henkie uit Elst met 'Lief klein konijntje! '

Henk Leeuwis (72) zong het liedje in 2006 in en scoorde er een flinke hit mee in Nederland en België. Met opgeteld 14 miljoen views is hij de nummer één in Gelderland.

Presentator Eric van den Berg gaf Henkie een flinke bos bloemen en een Gelderland Muziekland-award. 'Ik vind het fantastisch dit. Ik word helemaal enthousiast. Ik moet toch de studio maar weer eens induiken', zei Henkie op Radio Gelderland.

De muziekclip van 'Lief klein konijntje' op YouTube:

De Top 40 van best scorende muziekclips van Gelderse artiesten op YouTube:

1) Henkie – Lief klein konijntje 14

2) Gompie – Who de f*ck is Alice? 9,3

3) Laura van Kaam – I will always love you 6,8

4) Frans Duijts – Jij denkt maar dat je alles mag van mij 6,5

5) Ronnie Ruysdael & Zanger Rinus – Eet veel bananen 6,2

6) Heidevolk – Vulgaris magistralis 5,7

7) Gerst – Ik laat je thuis 4,5

8) Normaal – Oerend hard 4,0

9) De Staat – Witch doctor 3,7

10) DJ Madman – Meisje (je bent zo lelijk als de nacht) 3,5

11) Heidevolk – Nehalennia 2,9

12) Lisa Lois – Hallelujah 2,9

13) Vinchenzo – Thinking out loud 2,6

14) Toontje Lager – Stiekem gedanst ` 2,3

15) Frank van Etten – Leef als een zigeuner 2,2

16) Claudia de Breij en Waylon – Mis je zo graag 2,0

17) Normaal – Deurdonderen 1,8

18) Frans Duijts & Django Wagner – In ons café 1,7

19) Heidevolk – Saksenland 1,6

20) Havenzangers – 's Nachts na tweeën 1,5

21) De Sjonnies – Dans je de hele nacht me mij 1,5

22) Waylon – Wicked ways 1,5

23) Frank van Etten – Neem me in je dromen mee 1,5

24) Jacques Herb – Manuela 1,4

25) Torre – Firestarter 1,4

26) Waylon – I want to know what love is 1,3

27) Vinchenzo – Waves 1,3

28) Vinchenzo & Ronnie Flex – Energie 1,3

29) Go Back To The Zo0 – Electric 1,2

30) Coosje Smid – Fields of gold 1,2

31) Waylon & Pleun – From this moment 1,2

32) Enge Buren – Pizza Calzone 1,1

33 Normaal – Mama woar is mien pils 1,1

34) Maywood – Mother how are you today 1,1

35) Frank van Etten – ij bent niet meer die man van toen 1,1

36) Frans Duijts – Ik laat je nooit meer gaan 1,1

37) Koos Alberts – Ik verscheurde je foto 1,1

38) Frank Boeijen Groep – Kronenburgpark 1,1

39) De Sjonnies – Mijn fiets is gejat 1,0

40) Havenzangers – Als de klok van Arnemuiden 1,0

Internationaal

Gelderse artiesten die een internationale carrière hebben, scoren natuurlijk een stuk hoger met vieuws op YouTube.

Tom Holkenborg / Junkie XL scoort momenteel alleen al met de muziek van Batman vs Superman meer dan 30 miljoen views. Ook de Nijmeegse operaster Amira Willighagen en YouTube-ster Esmee Denters scoren heel veel views van over de hele wereld.

De Top 10 van best scorende muziekclips van Gelderse artiesten op YouTube (internationaal):

1) Esmee Denters – What goes around 24,5

2) Amira – Auditie Hollands Got Talent 17

3) Esmee Denters – Unwritten 16

4) Junkie XL – A little less conversation 15

5) Amira – O sole mio 14

6) Junkie XL – Wonder woman 14

7) Esmee Denters – Outta here 14

8) Esmee Denters – Love dealer 11

9) Focus / Thijs vanLleer – Hocus Pocus Live 1973 9,6

10) Amira – Nessun Dorna 9,1