Debutant Van Vleuten grijpt net naast medaille op EK Baanwielrennen

Foto: Omroep Gelderland

BERLIN - Annemiek van Vleuten heeft bij haar debuut op de wielerpiste net naast een EK-medaille gegrepen op de individuele achtervolging. De wereldkampioene tijdrijden op de weg en winnares van de wegkoersen La Course en Ladies Tour moest in de strijd om het brons bij de EK baanwielrennen in Berlijn buigen voor de Italiaanse Silvia Valsecchi.

Valsecchi, donderdag al winnaar van het goud bij de ploegachtervolging, zette een tijd van 3.33,908 neer. Dat was ruim sneller dan de 35-jarige Van Vleuten, die de 3000 meter aflegde in 3.36,581. Het goud ging naar de Britse Katie Archibald. Het zilver was voor de Poolse Justyna Kaczkowska. Van Vleuten uitte haar wens om op de baan te laten zien wat ze kan al bij de WK op de weg in het Noorse Bergen. Bondscoach Peter Schep van de duuronderdelen aarzelde niet en selecteerde de Wageningse voor de EK. Zie ook: Annemiek van Vleuten debuteert op het EK Baanwielrennen

