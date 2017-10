Brons lonkt voor debutant Van Vleuten op EK Baanwielrennen

Foto: Omroep Gelderland

BERLIN - Annemiek van Vleuten ligt bij haar debuut op de wielerpiste meteen op koers voor een medaille. De wereldkampioene tijdrijden en winnares van de wegkoersen La Course en Ladies Tour zette bij de EK baan in Berlijn de derde tijd neer in de kwalificaties van de individuele achtervolging. De Wageningse strijdt later vrijdag om het brons met de Italiaanse Silvia Valsecchi.

Van Vleuten uitte haar wens om op de baan te laten zien wat ze kan al bij de WK op de weg in het Noorse Bergen. Bondscoach Peter Schep van de duuronderdelen aarzelde niet en selecteerde haar voor de EK. De 35-jarige Van Vleuten noteerde op de 3 kilometer een tijd van 3.33,607 (50,560 km/uur). Slechts de Britse Katie Archibald en de Poolse Justyna Kaczkowska waren sneller. Dit duo duelleert om de Europese titel. Zie ook: Annemiek van Vleuten debuteert op het EK Baanwielrennen

Jarige Annemiek van Vleuten beleeft droomseizoen en verovert nog een titel