Elburg moet hét centrum worden voor bijbelse zandsculpturen

Makers vanuit de hele wereld zijn druk aan de slag in een grote loods net buiten de vesting, zo ook Radovan Zivny. De Tsjech is helemaal hiervoor naar Elburg gekomen. Hij werkt de komende aan een sculptuur van de Paus. 'Het is uniek om hier aan mee te werken, dat heb ik nog nooit gedaan op zo'n grote schaal.'

Grote man achter dit project is poppenspeler Aad Peters. Het grote publiek kent hem mogelijk van de pop Bulletje, jurylid bij de Miniplaybackshow. Peters kocht met een geldschieter fabrieksruimte in Elburg om er vervolgens met de zandsculpturen aan de slag te gaan.

Foto: Omroep Gelderland

David Duchrame is helemaal vanuit Canada voor het project overgekomen. 'Ik ben nu bezig met een sculptuur van Johannes de Doper', zegt hij.

Duchrame vindt het idee van bijbelverhalen door middel van zandsculpturen een goed idee. 'Zand loont zich heel erg voor verhalen en voor dingen uit te beelden. Mensen gaan hier in de toekomst zeker van genieten.'

Verschillende bouwwerken moeten nog vorm krijgen. Bepaalde delen van de looproute worden nog uitgestippeld. Vanaf de volgende voorjaarsvakantie 2018 wil Peters de deuren openen. Tot die tijd wordt er nog keihard doorgewerkt.