Orang-oetanbaby geboren in Apenheul

De apenbaby in de armen van haar moeder. Foto: Apenheul

APELDOORN - In Apenheul is donderdag een orang-oetanbaby geboren. Voor moeder Samboja (12) is dit haar eerste kind. Moeder en kind maken het goed, zegt het Apeldoornse park. Met de komst van dit aapje leven er nu drie generaties orang-oetans in de Apenheul.

Het aapje is al te bekijken. Moeder en dochter zijn te zien in het binnenverblijf van de orang-oetans. Volgens Apenheul is moeder Samboja een beschermende moeder en houdt ze haar dochter graag dicht bij zich, waardoor het wat lastig kan zijn de baby te zien. Een naam voor de pasgeboren aap is nog niet bekend. De tekst gaat verder onder de foto:

Het apenpark doet al sinds 1999 actief mee aan het internationale fokprogramma voor orang-oetans in dierentuinen. Binnen dit programma is de geboorte van een meisje heel welkom, want vrouwtjes zorgen voor nageslacht. De laatste orang-oetan in Apeldoorn werd twee jaar geleden geboren; op dit moment leven er 11 orang-oetans in het park.