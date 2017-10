Hollandse schaatstraditie moet blijven bestaan, vinden ze in Nijmegen

NIJMEGEN - Fietsen, steppen en skaten. Volgens de Nijmeegse Schaatsvereniging de normaalste zaken die kinderen in Nederland leren. Door de milde winters dreigt het schaatsen uit dit lijstje te verdwijnen en volgens de mensen van de schaatsvereniging hoort deze Hollandse traditie daar natuurlijk wel bij.

Daarom geven ze in Nijmegen schaatscursussen aan de jongsten op de kunstbaan. Zo leren ze het toch nog en blijft het enthousiasme voor het schaatsen ook bestaan.

'Vorige winter hadden we een korte periode dat we op natuurijs konden schaatsen en dan zie je de interesse direct weer toenemen', zegt Leanne Blok van de Nijmeegse Schaatsvereniging.

'We zien natuurijs dan ook niet als concurrentie voor de baan. We hebben er belang bij. We hebben zelfs het idee dat door het natuurijs van vorig jaar het aantal aanmeldingen voor de cursus verder omhoog is gegaan. Vorig jaar hadden we 180 aanmeldingen. Dit jaar doen er 206 kinderen mee.'

Triavium Nijmegen

De Nijmeegse Schaatsvereniging rijdt op het kunstijs van het Triavium in Nijmegen. Sinds half september is hier de baan weer open. Inmiddels zijn er al twee cursusdagen geweest en na de schaatsles van vandaag volgen er nog twee. De cursus is voor basisschoolleerlingen van groep 4 tot en met 6.