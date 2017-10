Vernielingen bij boeren; politie met flyers langs de deur

ALTFORST - De politie gaat in het Land van Maas en Waal flyeren vanwege de aanhoudende vernielingen. De afgelopen maanden zijn meerdere boeren slachtoffer geweest van vandalen die hun gewassen vernielen.

Deze week sloegen de vandalen weer toe, dit keer in Altforst. Ruim 2500 appelbomen werden omgezaagd.

De politie merkt dat de vernielingen voor veel onrust zorgen en neemt de zaak dan ook hoog op. Zo delen agenten vanaf vrijdagavond flyers uit bij mensen in de buurt. Inwoners worden opgeroepen om tips te delen. Maar ook krijgen ze in advies over hoe ze met deze situatie om moeten gaan.

Metalen pinnen en scheuren in het zeil

Het afgelopen halfjaar zijn al honderden bomen in het gebied vernield. Er werden onder meer fruitboompjes omgezaagd in Horssen en Boven-Leeuwen. Eerder deze maand waren maisboeren ook het slachtoffer van vandalen. Hooibalen werden vernield, metalen pinnen zaten in maisplanten waardoor landbouwmachines werden beschadigd en onbekenden sneden zeilen waaronder mais lag stuk.

Volgens de politie zijn er nog geen concrete aanwijzingen richting de dader (s). Ook naar de motieven tast de politie in het duister.

