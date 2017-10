Verdachte dood prostituee Bianca langer in cel

ARNHEM - De 28-jarige man uit Ede die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van prostituee Bianca, blijft langer in de cel zitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met 90 dagen verlengd.

Eind september werd het lichaam van transgender Bianca, die zichzelf prostitueerde, dood gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. De verhuurder van de woning vond het lichaam samen met ene Gladys.

Deze vrouw vertelde eerder aan Omroep Gelderland dat de verhuurder, die ze kende, het pand niet in kon. Daarom gingen zij samen kijken wat er aan de hand was, waarop ze het levenloze lichaam aantroffen.

In beperking

De verdachte werd vijf dagen na de vondst opgepakt door de politie. Hij zit sindsdien in beperking. Dat wil zeggen dat de Edenaar met niemand contact mag hebben behalve zijn advocaat. Of die beperkingen blijven, is niet bekend.

