De Graafschap-aanvaller Ars: 'Over vier weken weten we waar we staan'

DOETINCHEM - Aanvaller Sjoerd Ars ziet de komende weken als een belangrijke periode voor De Graafschap. De club uit Doetinchem kruist dan de degens met de volledige top drie uit de Jupiler League.

Fortuna Sittard, Jong Ajax en NEC staan in deze volgorde op het programma voor de komende weken. Ars erkent dat dit de weken zijn waarop beslist wordt waar de Superboeren staan.

'Als we niet alles geven, krijgen we het tegen FC Dordrecht ook lastig. Maar als we doen wat we moeten doen, gaan we drie punten pakken. Dat zal ook moeten want we krijgen daarna de volledige top drie op bezoek.'

Beslissende weken

De 34-jarige aanvaller van De Graafschap wordt door wedstrijdritme steeds fitter, maar het kan naar eigen zeggen nog beter. 'Tevreden ben ik nog niet helemaal. Ik denk dat ik nog wat fitter kan worden om belangrijk te zijn. Tevreden ben ik eigenlijk nooit echt helemaal.'

De komende weken wordt beslist waar de ploeg van trainer Henk de Jong thuishoort in de Jupiler League. 'Je kunt er wel omheen draaien, maar over vier weken weet je waar je staat met de ploeg. Het is aan ons om dat te laten zien.'