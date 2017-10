Liveblog: Tussenstand Volendam-NEC in regen en wind

VOLENDAM - NEC brengt vanavond een bezoek aan het palingdorp Volendam. De Nijmegenaren gaan op jacht naar drie punten. Alles over de wedstrijd Volendam-NEC in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

4e: NEC komt er snel uit en Arnaut Groeneveld hakt de bal door op Ferdi Kadioglu, maar die mist een enorme kans.

2e minuut: Een rommelig begin, misschien mede door de omstandigheden.

20.01 De wedstrijd begint in regen en wind, herfstiger kan niet.

19.57 Het publiek in Volendam staat bekend als kritisch. En die laatste plaats leidt dus tot een stadion met heel veel lege plekken.

19.53 Wordt het weer genieten van Ferdi Kadioglu bij NEC?

19.50 De spelers verlaten het veld in de stromende regen.

19.49 Doelman Verhulst van Volendam heeft een aparte voornaam: Hobie.

19.47 En de bussen met fans zorgden blijkbaar ook voor een opstopping in Volendam.

19.45 Het enige deel van het stadion waar al wat mensen zitten is het uitvak.

19.43 Al heel populair bij de fans, maar voorlopig krijgt hij al invalbeurten: de Franse aanvaller Steeven Langil.

19.40 De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden was in Nijmegen, in de eerste divisie. Uitslag: 7-0.

19.35 De warming up is volop bezig.

19.25 Volendam is de hekkensluiter in de eerste divisie met slechts vier punten.

19.20 Inderdaad de verwachte elf namen bij NEC:

Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.00 NEC won de laatste confrontatie in Volendam met 2-0. Dat was in 2014, ook in de eerste divisie. De Nijmegenaren waren toen superieur.

18.55 Bij NEC ontbreekt Robin Buwalda (foto). De verdediger heeft een meniscusblessure en is mogelijk tot de winterstop uitgeschakeld. Frank Sturing lijkt zijn logische vervanger centraal in de defensie.