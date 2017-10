Liveblog: Matig NEC nog op 0-0 in Volendam

VOLENDAM - NEC brengt vanavond een bezoek aan het palingdorp Volendam. De Nijmegenaren gaan op jacht naar drie punten. Alles over de wedstrijd Volendam-NEC in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 0-0

48e: NEC is dit seizoen nog niet sterk in uitwedstrijden. Twee gelijke spelen, één nederlaag en één nipte overwinning.

46e: De tweede helft begint en het mag wel wat aantrekkelijker dan het eerste bedrijf.

Belangrijke mededeling in de rust: De Volendam Scheurkalender is te koop voor slecht 14,95.

45e: Het is rust in Volendam, stand dus nog 0-0. De mascotte mag nu leuk gaan doen.

44e: Veerman schiet, maar Delle pakt de bal. De Franse doelman is zeer betrouwbaar sinds hij terug is in de basis.

42e: Ted van de Pavert krijgt een vrije trap mee op de rand van het strafschopgebied. Groeneveld schiet de bal richting hoekvlag.

40e: Een harde kopbal van Volendammer Schouten gaat naast.

39e: Trainer Adrie Bogers is toch niet helemaal tevreden.

37e: De gevaarlijkste man bij NEC is Groeneveld. Verhulst kan zijn schot net uit de hoek tikken.

31e: NEC is wel erg slordig in balbezit.

27e: Volendam dringt toch ook meer aan.

25e: Prachtige diepe bal van Veerman op Stroo, Joris Delle kan redden.

23e: Het regent nog steeds in Volendam.

22e: Sven Braken verlengt een schot van Arnaut Groeneveld, maar de bal gaat net naast.

19e: Ted van de Pavert heeft mooie herinneringen aan Volendam. De laatste keer dat hij hier speelde, promoveerde hij met De Graafschap. Dat was in mei 2015.

17e: Een aardig schot van Runderkamp namens Volendam, maar net over.

14e: Frank Sturing speelt voor het eerst in de eerste divisie. Hij debuteerde vorig jaar in de eredivisie.

4e: NEC komt er snel uit en Arnaut Groeneveld hakt de bal door op Ferdi Kadioglu, maar die mist een enorme kans.

2e minuut: Een rommelig begin, misschien mede door de omstandigheden.

20.01 De wedstrijd begint in regen en wind, herfstiger kan niet.

19.57 Het publiek in Volendam staat bekend als kritisch. En die laatste plaats leidt dus tot een stadion met heel veel lege plekken.

19.53 Wordt het weer genieten van Ferdi Kadioglu bij NEC?

19.50 De spelers verlaten het veld in de stromende regen.

19.49 Doelman Verhulst van Volendam heeft een aparte voornaam: Hobie.

19.47 En de bussen met fans zorgden blijkbaar ook voor een opstopping in Volendam.

19.45 Het enige deel van het stadion waar al wat mensen zitten is het uitvak.

19.43 Al heel populair bij de fans, maar voorlopig krijgt hij al invalbeurten: de Franse aanvaller Steeven Langil.

19.40 De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden was in Nijmegen, in de eerste divisie. Uitslag: 7-0.

19.35 De warming up is volop bezig.

19.25 Volendam is de hekkensluiter in de eerste divisie met slechts vier punten.

19.20 Inderdaad de verwachte elf namen bij NEC:

Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.00 NEC won de laatste confrontatie in Volendam met 2-0. Dat was in 2014, ook in de eerste divisie. De Nijmegenaren waren toen superieur.

18.55 Bij NEC ontbreekt Robin Buwalda (foto). De verdediger heeft een meniscusblessure en is mogelijk tot de winterstop uitgeschakeld. Frank Sturing lijkt zijn logische vervanger centraal in de defensie.