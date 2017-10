Twee berovingen in Arnhem

ARNHEM - Een man van 70 uit Lichtenvoorde en een 58-jarige vrouw uit Arnhem zijn afgelopen dagen slachtoffer geworden van een straatroof.

De man werd woensdagmiddag beroofd toen hij op de Coehoornstraat in Arnhem bij zijn auto stond. Twee mannen op een scooter trokken zijn tas uit zijn handen en gingen ervandoor. In de tas zat onder andere een fototoestel.

Het slachtoffer probeerde de mannen nog in te halen, maar dat leverde niets op. Beide daders hadden een petje op en droegen een zwarte jas met een blauwe spijkerbroek.

De tweede straatroof was donderdagavond op de Marga Klompélaan in Arnhem. Een vrouw stond bij de bushalte toen ze voelde dat iemand haar tas afpakte. De dader is een getinte man tussen de 20 en 25 jaar met donker haar. Hij heeft een klein postuur.

De politie is op zoek naar getuigen.