Al maanden landbouwterreur: 'Ik heb er slapeloze nachten van'

BENEDEN-LEEUWEN - Al maanden hebben boeren in het Land van Maas en Waal last van vandalen die het gemunt hebben op hun percelen en akkers. Appelbomen worden omgezaagd, hooibalen vernield en spijkers in het mais gedrukt. Een fruitteler aan de Dijkgraaf de Leeuwweg in Altforst ontdekte donderdag dat maar liefst 2500 van zijn fruitbomen omgezaagd waren.

De vernielingen begonnen dit voorjaar. We hebben de vernielingen op een rij gezet.

April

Fruitteler Geert van Aanholt uit Boven-Leeuwen zit helemaal stuk. Omroep Gelderland meldt op 12 april dat op zijn bedrijf 320 appelbomen zijn vernield. Van Aanholt ontdekt dit dagen eerder. De omgezaagde bomen met kanzi-appels waren het paradepaardje van de fruitteler. De schade is enorm. Behoort tot de duurste aanschaf als we het hebben over fruitbomen. De impact is dan ook enorm bij de fruitteler. 'Ik heb er slapeloze nachten van. Het voelt alsof iemand is overleden. Je bent radeloos.'

Juni

Op 11 juni meldt Omroep Gelderland een tweede incident. Op een perceel aan de Middenweg in Horssen zagen vandalen 230 fruitbomen om. De politie onderzoekt of er een verband is met de eerdere vernieling in Boven-Leeuwen.

September

In een weiland aan de Dijkgraaf de Leeuwweg in Maasbommel worden 29 september 150 opengesneden hooibalen aangetroffen. De balen hangen half uit het plastic.

Oktober

Binnen een paar dagen slaan vandalen drie keer toe in Maasbommel. Op 2 oktober ontdekt een boer dat een maisveld, naast het weiland waar de hooibalen zijn vernield, 'onder handen' is genomen. Midden in het veld is een aantal stroken mais omgehakt. Volgens de politie is duidelijk te zien dat gebruik is gemaakt van een kapmes of iets wat daarop lijkt.

Op een ander landbouwperceel wordt, die avond , een grote pin aangetroffen in een maisplant. Een hakselaar raakt daardoor beschadigd. Een hakselaar is een landbouwmachine waarmee onder meer mais, gras en stro wordt versnipperd.

Een dag later is het weer mis. Op twee akkers aan de Dijkgraaf de Leeuwweg en de Sluissestraat stuiten loonwerkers op 3 oktober op honderden spijkers. Ze zijn door het mais gestoken. Door de spijkers kan de oogst als verloren worden beschouwd. 'Er is weer voor duizenden euro's schade aangericht', zegt Sjoerd Smits van loonbedrijf Smits & De Kleijn. Hij heeft geen idee wie het op de boeren gemunt heeft.

Foto: Sjoerd Smits

Maar ook in Wamel slaan de vandalen toe. Bij het melkbedrijf van de gebroeders Reijnders worden op 12 oktober grote scheuren aangetroffen in de zeilen die het maïs beschermen. De broers willen dat het stopt en loven daarom een grote beloning van 10.000 euro uit.

(Foto: Politie West Maas en Waal)

Zie ook: 'Verschrikkelijk, het houdt niet op'; 2500 boompjes omgezaagd bij fruitteler