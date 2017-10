Menselijke lichamen te zien in Nijmegen: 'Ga niet naar binnen!'

Een van de tegenstanders van de tentoonstelling is Wilbert Stuifbergen. Hij is tegen de expositie, omdat het om illegaal opgezette lichamen uit China zou gaan. Stuifbergen demonstreert vaker bij de tentoonstelling, die eerder in andere plaatsen in Nederland was.

'Hier zijn dode Chinezen waarvan we niet weten wie het zijn. Terwijl er tientallen, met name Falun Gong, maar ook Tibetanen verdwijnen in China. En ik wil weten: zitten die hierbij?', zegt Stuifbergen.

De organisatie van REAL HUMAN BODIES zegt aan de telefoon niet in discussie te willen en niets te verbergen te hebben. 'Er komen altijd duizenden bezoekers die het interessant vinden', aldus woordvoerder Eddy Mareco.

'Jemig, toch wel luguber'

Bezoekers van de tentoonstelling geven aan dat ze tóch even kijken, omdat ze vooral heel benieuwd zijn wat ze aantreffen. Een bezoekster vertelt dat ze het wel luguber vond. 'Wij hadden kaartjes gekocht en toen hoorde ik pas dat de herkomst van die lichamen twijfelachtig is. En toen dacht ik helemaal van: jemig dat is wel luguber.'

Baby's op sterk water

In Nijmegen worden op dit moment ook 35 baby's op sterk water tentoongesteld. Dat gebeurt in het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc en in een afgeschermde ruimte. Het zijn baby's met aangeboren afwijkingen die zijn geboren in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Siamese tweelingen, baby's met tumoren of vergroeide ledematen.

