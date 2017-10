Dronken Pool opgepakt na serie bijna-aanrijdingen

NIJMEGEN - De politie heeft een Poolse man opgepakt die met veel te veel alcohol op achter het stuur zat. De man slingerde erg over de weg en veroorzaakte een aantal keer bijna een aanrijding, zag een buurtbewoner.

De man werd vervolgens door de politie aan de kant gezet, waarna hij een 'F' blies bij de ademtest. Dat is de hoogste indicatie van alcoholgebruik en dat betekent dat hij waarschijnlijk zijn rijbewijs mag inleveren. Omdat zijn auto niet in orde was, is die in beslag genomen.



De Poolse man wilde op het politiebureau niet meer meewerken, waardoor hij de hoogste straf voor weigering opgelegd kan krijgen. De officier van justitie gaat bepalen welke straf hij krijgt.