Straks ook kangoeroes en koala's op de Veluwe?

Foto: Pixabay

ARNHEM - We hebben sinds een paar dagen een wolf op de Veluwe rondlopen, maar voor sommige mensen is dat blijkbaar nog niet gek genoeg. Dat blijkt uit een prijsvraag om de Veluwe mooier te maken. Een van de ruim 300 ideeën is: introduceer koala's en kangoeroes.

Serieuze inzendingen waren er ook, laat de provincie weten. Zo zijn er voorstellen ingediend voor route-apps en geïsoleerd liggende recreatiehuisjes. De provincie heeft voor de beste plannen 300.000 euro beschikbaar. Dat geld kwam vorig jaar beschikbaar toen de Veluwe werd uitgeroepen tot het op een na mooiste natuurgebied van Nederland, na het Waddengebied. Een jury gaat nu de ideeën checken op haalbaarheid en impact. In december worden tien winnaars bekendgemaakt. Zij krijgen 1000 euro en maken kans op 50.000 euro om hun plan uit te voeren. Daarbij krijgen ze ook ondersteuning, zodat mogelijk volgend jaar al geprofiteerd kan worden van de voorstellen. Zie ook: Hoe wordt de Veluwe nog mooier? U mag daarover meedenken Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl