Karin maakte dé foto van de wolf

ARNHEM - Ze had niet verwacht dat haar kiekjes ineens overal op het internet te zien zouden zijn. Maar ze is maar wat blij dat ze net op tijd haar fototoestel paraat had. Karin van der Sluis liep met haar man op de Veluwe toen ze oog in oog kwam te staan met een wolf. 'Alleen wisten we dat toen nog niet.'

Ze maakte de foto's die door experts zijn gebruikt om vast te stellen dat het echt om een wolf gaat. Waar ze de wolf precies heeft gezien, wil ze niet zeggen.

De wolf liep op zo'n 100 meter afstand, vertelt Karin. Ze merkte vooral aan de reactie van hun Duits herder Duke dat er iets aan de hand was. 'Hij reageerde heel onderdanig toen we de wolf in de verte zagen lopen', vertelt ze tegen Omroep Gelderland. 'Hij kroop naar achteren. Dat doet hij nooit bij andere honden, dan is hij nieuwsgierig.'

Karin was toevallig foto's aan het maken en pakte haar toestel erbij vlak voordat de wolf wegliep. 'Ik maakte voor de zekerheid wat kiekjes. Toen we ze later inzoomden op de computer zagen we pas goed dat het een wolf kon zijn.' En dus namen ze contact op met de organisatie Wolven in Nederland.

Eindelijk bewijs

Die was maar wat blij met haar foto's. 'Ik werd na vijf minuten teruggebeld', vertelt Karin. 'Ze hadden al meerdere meldingen gehad van mensen die dachten een wolf gezien te hebben. Maar er was geen bewijs. Door mijn foto's konden ze met zekerheid zeggen dat het om een wolf ging.'

Dat haar foto's zo belangrijk zijn geweest vindt de Arnhemse leuk. Maar ze is vooral blij dat de wolf weer terug is. 'Het moet haast wel goed gaan met de natuur op de Veluwe als een wolf hiernaartoe komt.'

'Hij keek mij aan en ik keek hem aan'

Ook Robert Jan van der Heijden uit Ede had een ontmoeting met het dier. 'Dagelijks fiets ik naar mijn werk in Barneveld. In een keer zie ik bij de Driesprong tussen Ede en Otterlo een hond lopen.' Gekke plek om een hond uit te laten, dacht Van der Heijden nog.

'Ik zag ook geen baasje, maar het was natuurlijk een beetje schemerig. Toen dacht ik: dat is helemaal geen hond! Deze was een stuk groter en ongeschoren. Hij keek mij aan en ik keek hem aan. Toen vloog hij weg.'

'Heel bijzonder'

'Ik wist zeker dat het een wolf was en heb de politie gebeld en daar werd ik doorverwezen naar waarneming.nl. Daar heb ik mijn melding ingevoerd en binnen een paar minuten werd ik teruggebeld.'

Omdat er nog iemand anders melding had gemaakt van een wolf in die buurt was al snel duidelijk dat het wel echt moest zijn, vertelt Van der Heijden. Hij zal de ontmoeting in ieder geval niet gauw vergeten. 'Dit was wel heel bijzonder.'

Zie ook: