Wereldrecord radiomaken mislukt? Dj Marius weet van niks

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Er is verwarring over de wereldrecordpoging radiomaken vanuit winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. Marius Smit kondigt al een week plaatjes af en wil daarmee doorgaan tot zaterdag. Op die manier wil hij het record van Veronica-dj Giel Beelen uit de boeken praten.

Het record staat op 198 uur, Marius wil doorgaan tot de 200. Maar volgens de website Radio.nl is de recordpoging mislukt omdat niet alle nummers door de dj zelf worden gestart en aan- en afgekondigd. Marius en zijn team van HollandiaFM weten van niks en gaan uit van een misverstand. Recordhouder Giel Beelen heeft vanochtend met Marius gebeld om te vragen hoe het ging. 'Marius vertelde toen dat hij bezig was met het inspreken van wat aankondigingen, die tijdens zijn opgespaarde pauze gebruikt kunnen worden,' vertelt een van zijn teamleden. Mogelijk is hierdoor de verwarring ontstaan. 'Hij heeft alle regels gevolgd en we gaan dus gewoon lekker door.' Wakker houden met vis Marius moet in elk geval tot zaterdag 18.00 uur doorgaan om het record te verbreken en waarschijnlijk plakt hij er nog een paar uur aan vast. Al die uren radiomaken gaan de dj niet in de koude kleren zitten. De plaatselijke viswinkel deed donderdagavond een poging de dj wakker te houden.



Koffie houdt radiorecordman Marius op de been