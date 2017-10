Verongelukt echtpaar Elburg komt uit Amstelveen

ELBURG - Het echtpaar dat donderdagmiddag om het leven kwam bij een ongeluk in Elburg, komt uit Amstelveen. Het gaat om een 71-jarige man en een 68-jarige vrouw.

De auto waar de twee inzaten botste op de Flevoweg frontaal op een vrachtwagen. De slachtoffers overleden ter plaatse.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De 21-jarige vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Door het ongeluk was de weg lange tijd dicht.

