'Verschrikkelijk, het houdt niet op'; 2500 boompjes omgezaagd bij fruitteler

ALTFORST - Er komt geen einde aan de vernielingen in het buitengebied van West Maas en Waal. Vandalen hebben afgelopen dagen 2500 fruitboompjes omgezaagd bij een perceel aan de Dijkgraaf de Leeuwweg in Altforst.

Het afgelopen halfjaar zijn al honderden bomen in het gebied vernield. Er werden onder meer fruitboompjes omgezaagd in Horssen en Boven-Leeuwen.

Eerder deze maand waren maisboeren ook het slachtoffer van vandalen. Hooibalen werden vernield, metalen pinnen aan maisplanten vastgemaakt en ook werden scheuren ontdekt in zeilen waar mais onder ligt.

De getroffen fruitteler wil niet reageren op de vernielingen. Naast de 2500 fruitbomen is er ook een beregeningssysteem kapot gemaakt en 50 andere bomen op een ander perceel van de fruitteler.

Hotline met politie

De impact van de vernielingen in het dorp en de omgeving is groot, merkt ook waarnemend burgemeester Corry van Rhee-Oud Ammerveld. 'Het houdt niet op. Het is verschrikkelijk, zeker voor de getroffen boeren.'

De politie onderzoekt de vernielingen en kijkt of er een verband is tussen de zaken. Volgens de burgemeester wordt er alles aangedaan om de daders te vinden. 'Ik heb momenteel een hotline met de politie.'

De burgemeester vraagt inwoners goed op te letten. 'Houdt oren en ogen goed open,' aldus Van Rhee-Oud Ammerveld. Wie meer weet over het vandalisme kan contact opnemen met de politie.

