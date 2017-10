2500 boompjes omgezaagd bij fruitteler

Archieffoto Omroep Gelderland

ALTFORST - Opnieuw is het raak in het buitengebied van West Maas en Waal. Vandalen hebben afgelopen dagen 2500 fruitboompjes omgezaagd bij een perceel aan de Dijkgraaf de Leeuwweg in Altforst.

De afgelopen maanden zijn al honderden bomen in het gebied vernield. Er werden onder meer fruitboompjes omgezaagd in Horssen en Boven-Leeuwen. Eerder deze maand waren maisboeren ook het slachtoffer van vandalen. Hooibalen werden vernield, metalen pinnen aan maisplanten vastgemaakt en ook werden scheuren ontdekt in de zeilen die het mais beschermen. De politie onderzoekt de vernielingen en kijkt of er een verband is tussen de zaken. Zie ook: Fruittelers geschrokken na nieuw vandalisme

Weer honderden fruitbomen doorgezaagd

Voor fortuin aan appelbomen vernield

Dorpsgenoten helpen kwekers afgezaagde fruitbomen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl