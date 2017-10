Wolf waarschijnlijk geen blijvertje: 'Hij zoekt een partner en die is hier niet'

Foto: Provincie Gelderland

HOENDERLOO - De kans is klein dat de wolf op de Veluwe blijft rondlopen. Dat denkt wolvenexpert Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling. 'Ik vrees dat-ie hier niet lang is. Vaak zijn wolven op zoek naar een partner. En die is er in Nederland niet', vertelt Linnartz op Radio Gelderland. 'Soms blijven ze omdat ze het ergens fijn vinden. Maar die kans is klein.'

We moeten er van genieten zolang het kan, vindt de wolvenexpert. 'Ik ben er heel blij mee, het is een prachtige aanwinst voor de natuur.' En bang hoeven we niet te zijn. 'Wolven zijn over het algemeen veel banger voor mensen dan andersom en mijden ze. Er zijn veel gevaarlijkere dingen in de natuur dan die ene wolf die er rondloopt.' Presentator Nieke Hoitink sprak Leo Linnartz vrijdagochtend op Radio Gelderland: Voor mensen is er dus geen gevaar, maar dieren moeten wel over hun schouder kijken. Een wolf eet herten, jonge zwijntjes en af en toe een konijn. 'Edelherten niet zo snel. Voor een mannetje zal hij veel moeite moeten doen. Behalve als ze bijvoorbeeld gewond geraakt zijn tijdens de bronstgevechten. Dan maakt de wolf een goede kans.' Verschil met een hond Maar hoe weet je nu of je een wolf of een loslopende hond hebt gezien? Linnartz: 'Je ziet het verschil goed via de oren. De wolf heeft korte oren die afgerond zijn aan de top. Die van herders zijn lang en spits. Daarnaast heeft de wolf een egale vachttekening met weinig kleurverschil. Honden hebben vaak wel kleurtekeningen.' Zie ook: 'Dat ik niet weet waar hij is maakt het wel spannend'; natuurliefhebbers speuren naar wolf op de Veluwe

