Fractievoorzitter CU in Arnhem stopt door ziekte

De ChristenUnie in Arnhem, in het midden Addy Plieger - Foto: ChristenUnie

ARNHEM - De fractievoorzitter van de ChristenUnie in Arnhem Addy Plieger heeft haar taken neergelegd wegens ziekte. Komende tijd moet ze volgens de partij een intensieve behandeling ondergaan.

Fractievolger Tjeerd Broersma zal Plieger voorlopig vervangen. De verwachting is dat hij op 6 november wordt beëdigd als raadslid.

Het is de vraag of Plieger terugkeert in de politiek, omdat ze ook niet op de kandidatenlijst staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De ChristenUnie heeft twee zetels in de Arnhemse gemeenteraad.