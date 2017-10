'Nieuw onderzoek naar politiegeweld bij azc-rellen Geldermalsen'

GELDERMALSEN - De politie heeft geen gedegen onderzoek gedaan naar het politiegeweld tegen Saskia van Kessel tijdens de azc-rellen in Geldermalsen. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald, schrijft de Gelderlander. Er moet alsnog een nieuw, diepgravend onderzoek komen.

Makelaar Van Kessel zou tijdens de rellen in december 2015 een hersenbloeding hebben gekregen nadat een politieagent haar sloeg met een knuppel. Ze was aanwezig bij de raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum voor 1500 mensen. Die avond liep compleet uit de hand.

Van Kessel liep na de bijeenkomst naar huis toen haar vriend werd aangezien voor een relschopper. Hij kreeg klappen. Toen Van Kessel protesteerde bij een agent, kreeg ze een harde duw en viel ze.

Daarna zou volgens haar een andere agent haar hebben geslagen. In januari 2016 deed ze aangifte tegen de politie. Na een intern onderzoek besloot het Openbaar Ministerie dat niet te achterhalen viel of ze inderdaad door agenten is geslagen. Daarom stapte ze naar het gerechtshof.

Verdwenen camerabeelden

Het hof geeft haar nu gelijk. De politie zou de aanklacht niet goed hebben onderzocht. Betrokken agenten werden bijvoorbeeld nooit gehoord. Het Openbaar Ministerie keek alleen naar de proces-verbalen waar verklaringen van politieagenten in stonden. Het incident is waarschijnlijk door agenten zelf met een bodycam vastgelegd, maar die beelden zijn nooit boven water gekomen.

De Rijksrecherche moet nu extra getuigen gaan horen en de 'verdwenen camerabeelden' opsporen.

