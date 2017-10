Geen enkele droge dag dit weekend

WAGENINGEN - Voor handschoenen en een sjaal is het nog wat vroeg, maar zeker is dat we ons na een mooie nazomer mogen opmaken voor koud en nat weer.

Vooral zondag is het even doorbijten. Het wordt een zwaarbewolkte dag met regen en een lage temperatuur. Of zoals MeteoGroup in Wageningen het zegt: zondag overdag wordt het kouder dan afgelopen nacht.

Tot en met dinsdag is er geen enkele droge dag in het vooruitzicht, maar dat betekent volgens weerman Jordi Bloem niet dat het hele dagen regent. Er zijn ook genoeg droge momenten, maar er is beperkt ruimte voor de zon.

Voor maandag wordt nog de minste regen voorspeld, maar dan is de herfstvakantie in Gelderland (uitgezonderd Hattem) alweer voorbij. Vanaf woensdag lijkt het weer wat stabieler te worden.

