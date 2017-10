Doelpuntenmaker Bruns: 'We hadden gewoon moeten winnen'

WAREGEM - Thomas Bruns schoot fraai de 1-1 binnen, maar werd na rust ook gewisseld tegen Zulte Waregem. 'We hebben hier helemaal niks aan.'

De middenvelder baalde enorm na het gelijke spel. 'We hadden gewoon moeten winnen. Nu moet je drie wedstrijden gaan winnen. Dan kunnen we het nog halen', schetste Bruns een bijna onmogelijke opgave. Je moet ook eerlijk zijn. Een gelijkspel is ook terecht denk ik als je achteraf deze wedstrijd bekijkt.'

Bruns vond de afgekeurde goal van Castaignos niet terecht. 'Een glaszuiver doelpunt', aldus de aanvallend ingestelde middenvelder van Vitesse. 'Dan kom je op 2-1, moeten zij komen en krijgen wij meer ruimte. Dan kun je het misschien uitspelen. Beide ploegen gingen na rust op zoek naar een overwinning. Ik vond ons goed beginnen, maar we krijgen een goal tegen en vijf minuten later is het weer gelijk.'