Fraser: 'Het wonder moet alleen maar groter worden'

Al kan Fraser achteraf wel leven met de 1-1. 'Ik ben bang dat dit een terechte uitslag is. We hebben er wel te weinig uitgehaald, zeker als je kijkt naar de omschakelmomenten. In de tweede helft zakken zij in en moeten wij ze kapot spelen, maar we hadden ook moeite met het creëren van kansen.'

(de tekst gaat verder onder de video)

Afgekeurde goal

Toch kwam er een kans waaruit de Arnhemmers ook wisten te scoren. Castaignos maakte de 1-2, maar die goal werd afgekeurd. De scheidsrechter zou hebben gezien dat de Arnhemse spits aan het shirtje trok van zijn tegenstander Timothy Derijck. Al leek daar niet veel aan de hand.

'Dat was voor mij wel de druppel dat ik niet meer reageerde op de scheidsrechter. Hij maakt daar een onbegrijpelijke keus. Ik denk als je een clip maakt met zijn keuzes van vanavond, dan zitten daar wel wat opvallende keuzes tussen. Hij was niet goed, maar we moeten ook naar onszelf kijken. We hebben er te weinig uitgehaald.'

'We moesten winnen'

Vitesse staat nu na drie wedstrijden in de Europa League op één punt. Fraser weet dat de wedstrijd donderdag gewonnen had moeten worden. 'Nu moet het wonder nog groter worden. Toch zijn deze wedstrijden wel leerzaam. In Europa wordt er meer toegelaten, wordt er op het scherpst van de snede gevoetbald en ligt de intensiteit hoger. Dat hebben wij ook nodig in de Nederlandse competitie.'