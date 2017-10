Luc Castaignos weet genoeg na gelijkspel Vitesse: 'Het wordt nu heel moeilijk'

WAREGEM - Vitesse kwam bij Zulte Waregem niet verder dan een 1-1 gelijkspel, terwijl een overwinning eigenlijk nodig was. Nu is de Arnhemse club zo goed als uitgeschakeld.

Luc Castaignos, die Tim Matavz verving als aanvalsleider, speelde voor het eerst een hele wedstrijd. 'Dit waren inderdaad mijn eerste negentig minuten. Een poos geleden. Maar ik voel me goed. In sommige fases had ik wel iets meer aanwezig moeten zijn en soms het wel oké. We krijgen een punt en daar moet je dan mee leven, maar het klopt dat er meer in zat voor ons vanavond.'

Shirtje trekken

Belangrijkste discussie was de afgekeurde goal van Castaignos. De Kroatische scheidsrechter had al gefloten voor een overtreding toen de spits van Vitesse de bal glijdend tegen de touwen werkte. 'Het was shirtje trekken volgens hem, maar het was een normaal duel tussen twee spelers dacht ik. Ik zag ook niemand protesteren', haalde Castaignos het moment terug na rust.

Matig duel

Toen stond het al 1-1. Beide ploegen, vooral in de slotfase, kregen kansen om het matige duel te beslissen in het sfeervolle Regenboogstadion in Waregem. 'Ze gingen er helaas niet in. Bryan Linssen kreeg nog een goede mogelijkheid. Ik vond ons beter in de tweede helft, dominanter dan Zulte Waregem.'

'Nu wordt het heel moeilijk', concludeerde Castaignos realistisch. 'Maar ik ben positief ingesteld. We krijgen nog een aantal mooie wedstrijden. Zeker is dat we thuis van ze moeten winnen over twee weken.'