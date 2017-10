Lichaam gevonden in parkje Doetinchem

Foto: Omroep Gelderland

DOETINCHEM - In een parkje aan de Varsseveldseweg in Doetinchem is donderdagavond een lichaam gevonden. De politie verricht onderzoek, maar gaat niet uit van een misdrijf.

Het lichaam werd aan het begin van de avond aangetroffen waarna meerdere politie-eenheden ter plaatse gingen. Wat de precieze doodsoorzaak is, is nog onduidelijk. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl