'Wethouder Apeldoorn wordt staatssecretaris'

APELDOORN - De Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis (53) wordt de nieuwe staatssecretaris voor Volksgezondheid.

Dat meldt het Nederlands Dagblad. Volgens de krant gaat hij zich onder meer bezighouden met preventie, geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, waaronder daklozenopvang.

Blokhuis, gehuwd en vader van vier kinderen, is sinds 2006 wethouder voor de ChristenUnie in Apeldoorn. Daar heeft hij de portefeuilles welzijn, zorg, wmo en jeugd. Blokhuis was eerder beleidsmedewerker bij de RPF en de ChristenUnie. Ook zat hij in Provinciale Staten in Gelderland.

Blokhuis is een broer van muziekkenner Leo Blokhuis.