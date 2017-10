Dode gevonden in huis Velp: geen misdrijf

Foto: Roland Heitink

VELP - In een woning aan de Vianenstraat in Velp is donderdagavond een stoffelijk overschot gevonden. Het gaat om een natuurlijke dood, meldde de politie zo'n twee uur later.

Buurtbewoners sloegen begin van de avond alarm, nadat ze een vreemde geur roken. Toen de brandweer naar binnen ging, werd de overleden persoon gevonden.