Ondanks protest zet Rheden komst megastal in Ellecom door

ELLECOM - Er is veel protest tegen de komst van een megastal in Ellecom, maar het college van burgemeester en wethouders van Rheden zet de plannen toch door.

Landgoed Middachten, eigenaar van de grond aan de Eikenstraat, wil daar een megastal bouwen met maximaal 300 melkkoeien en 168 jongvee. Om de melkveehouderij mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college heeft nu besloten om mee te werken aan deze wijziging.

In het dorp staat niet iedereen te wachten op een megastal en daarom is onder meer het comité Hoezo Megastal? opgericht. Afgelopen zaterdag had de stichting al 1000 protesten binnen.

Zorgen wegnemen bij inwoners

Toch zegt wethouder Nicole Olland dat er rekening is gehouden met de zorgen van de dorpsbewoners. 'We hebben de afgelopen jaren een zeer zorgvuldig proces doorlopen en zijn daarbij zéker niet over één nacht ijs gegaan, om uiteindelijk tot dit weloverwogen besluit te komen. Ik hoop dat we aan de hand van alle uitgebreide onderzoeken en rapporten de zorgen bij de inwoners weg kunnen nemen.'

De dorpsbewoners maken zich vooral zorgen om hun gezondheid. Volgens het college heeft de GGD 'geen bezwaar tegen deze ontwikkeling'.

Het is nog geen gelopen race. De gemeenteraad van Rheden heeft het laatste woord. Die beslist in november of de megastal in Ellecom er mag komen.