Welke gemeente heeft de meeste werklozen?

Foto: ANP

ARNHEM - De werkloosheid is landelijk gedaald naar 4,7 procent. 'Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21.000 per maand toegenomen', meldt het CBS. Maar hoe zit dat in onze provincie?

Het gros van de Gelderse gemeenten zit ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,7 procent werkloosheid. Toch zijn er plaatsen die er bovenuit springen. Westervoort bijvoorbeeld, daar zit 5 procent van de beroepsbevolking werkloos thuis, gevolgd door Zutphen met 4,8 procent. Barneveld koploper Barneveld doet het opvallend goed, slechts 2,1 procent van de bevolking is daar werkloos. Verdere 'uitblinkers' zijn Neder-Betuwe (2,3 procent) en Putten (2,4 procent). De werkloosheid is in iedere gemeente gedaald, behalve in Rozendaal, daar steeg de werkloosheid iets. Bekijk de kaart om te zien hoe het zit in jouw gemeente: