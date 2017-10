Wildplukkers willen duidelijke regels

BEEK-UBBERGEN - Wildplukkers willen dat gemeenten en natuurorganisaties gezamenlijk eenduidige regels opstellen over het meenemen van fruit, noten, kruiden en paddenstoelen uit de natuur.

Nu verschilt het per gemeente en per natuurgebied wat wel en niet mag. Dat leidt tot wederzijdse irritatie en kan zelfs een boete van maximaal 4100 euro opleveren, aldus het Wildplukkers Gilde Nederland in Beek-Ubbergen.

In een brief aan alle grote terreinbeherende organisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt het gilde voor dat de algemeen geldende bepaling wordt dat 'wildplukken mag, in kleine hoeveelheden, voor eigen gebruik en op eigen risico'. Plukken van zeldzame planten blijft verboden en niemand mag natuur onnodig beschadigen of verstoren.

Maar geen paddenstoelen en kastanjes

Verzamelen en eten uit de natuur is erg in de mode. Het gilde is het met natuurbeheerders eens dat paddenstoelen plukken bijna altijd een slecht idee is omdat er zoveel giftige exemplaren zijn. Ook commercieel oogsten van bijvoorbeeld kastanjes kan niet. 'Maar zelf bramen plukken en opeten is een ideale vorm van natuureducatie', vindt het gilde.

'Wij staan ook aan de kant van de natuur', zegt voorzitter Danielle Berghmans. 'We benaderen het misschien iets anders. Natuureducatie is datgene waar wij allemaal voor staan en meer natuur in Nederland. We hopen dat duidelijke regels voor wildplukkers daaraan bijdragen.'