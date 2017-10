Grote hennepkwekerij opgerold in Stokkum

STOKKUM - De politie heeft aan de Camphuysenweg in Stokkum een hennepkwekerij met 855 planten opgerold. Er werden in het pand een 65-jarige man en een 64-jarige vrouw aangetroffen, zij zitten vast.

De kwekerij was verdeeld over twee verschillende ruimtes. De gevonden planten en kweekbenodigdheden worden door de politie vernietigd. 'Er wordt een berekening gemaakt hoeveel winst er met de hennepkwekerij is gemaakt, dit zal op de verdachten worden verhaald', aldus de politie op Facebook.

Voor de kwekerij werd op 'amateuristische wijze' stroom afgetapt, wat leidde tot een grote kans op brand. De netbeheerder doet aangifte, meldt de politie.