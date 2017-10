Kadioglu: 'Voor jonge jongens is zo'n afgeketste transfer soms lastig'

NIJMEGEN - Het grootste nieuws vanuit Nijmegen was vorige week vrijdag niet de 2-0 zege van NEC op RKC. Meteen na de wedstrijd maakte de club bekend dat Ferdi Kadioglu zijn contract bij NEC had opengebroken en verlengd tot 2021.

'Dat was voor velen wel een grote verrassing, ja', vertelt het 18-jarige toptalent donderdag na de openbare training. 'Tijdens de afgelopen transferperiode ging het veel om mij, toen is er ook veel op mij afgekomen. Ik denk dat weinig mensen dit hadden verwacht, maar de club en ik zijn eruit gekomen en daar ben ik blij mee.'

Kadioglu maakte vorig seizoen zijn debuut voor NEC in de Eredivisie tegen AZ. Hij scoorde op 30 oktober als invaller tegen FC Utrecht (1-1) zijn eerste doelpunt. Daarmee werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor de Nijmegenaren. De middenvelder wist dat seizoen in de competitie in totaal vier keer het net te vinden. Ook gaf hij drie assists.

Interesse Vitesse

In de zomer - na de degradatie van NEC naar de Jupiler League - kwam plots in het nieuws dat Vitesse interesse had in Kadioglu. Die interesse liep uiteindelijk op niets uit. Het transferbedrag dat de Nijmegenaren vroegen, zou hier debet aan geweest zijn.

Die afgeketste transfer had onbewust invloed hem. 'Ik heb er veel over gesproken met mijn ouders en zaakwaarnemer. Voor jonge jongens is zo'n situatie soms lastig. Ik kon het gelukkig soms goed naast me neerleggen. Je moet toch aan je carrière denken en de keuze maken die daar goed voor is. Maar toen de clubs er niet uitkwamen, ging ik vol voor mijn kans bij NEC.'

Promotie

Hoewel de 18-jarige speler aan het begin van het seizoen nog op de bank begon, heeft hij zich de laatste weken weer snel in de basis gespeeld. En toeval of niet: de laatste weken heeft NEC de stijgende lijn weer te pakken. De Nijmegenaren staan op dit moment op de derde plaats met één punt achter Fortuna Sittard en vijf punten op koploper Jong Ajax.

'Ik wil dit seizoen absoluut promoveren met NEC. Dat is echt het allerbelangrijkste. En dat is ook mogelijk. We voetballen steeds beter. Als we ook onze slechte wedstrijden winnen, moeten we een eind komen. En mijn eigen doel is belangrijk zijn voor het team. En dat resulteert hopelijk in een promotie. Daarna zie ik wel weer hoe het verder gaat.'

