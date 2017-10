Teruglezen: Vitesse komt niet verder dan 1-1 tegen Zulte Waregem, uitschakeling is nabij

WAREGEM - Vitesse is uit tegen Zulte Waregem in de Europa League niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Daardoor is uitschakeling voor beide ploegen dichtbij.

Jan Snellenburg, een icoon van Vitesse, baalt na het gelijkspel en verwerkt zijn gevoelens op een inmiddels lege tribune. 'Ik ben teleurgesteld.'

94. Het blijft dus bij een 1-1 gelijkspel. Er zat lange tijd meer in voor Vitesse.

92e: In de extra tijd dringt de thuisclub dan plots weer aan.

90e: Nog vier minuten extra tijd. We stevenen af op 1-1 en daarmee zijn beide ploegen bijna uitgeschakeld. Of de laatste drie keer winnen. Lazio staat met 3-1 voor in Nice en komt op negen punten. Nice op zes, dat is op papier dus nog mogelijk.

88e: Vlak voor tijd wordt Onur Kaya nog gewisseld bij de Belgen.

86e: Aardige omhaal van Castaignos, maar net naast,

83e: Komt er nog een slotoffensief van Vitesse? Van Zulte Waregem hoeven we weinig meer te verwachten.

81e: Lassana Faye staat klaar om in te vallen. Alexander Büttner moet naar de kant.man

80e: Maar dan een enorme kans voor Zulte Waregem, Coopman kopt geheel vrijstaand naast.

77e: Charlie Colkett krijgt aanwijzingen van Henk Fraser, hij komt erin voor Thomas Bruns.

76e: Vitesse heeft de druk er nog steeds op zitten. Zulte Waregem wacht alleen maar af.

74e: Luc Castaignos speelt geen gelukkige wedstrijd. Zijn doelpunt werd waarschijnlijk ten onrechte afgekeurd.

73e: Linssen is dichtbij de 1-2 en dat zou ook wel verdiend zijn.

71e: Lazio staat inmiddels op 1-2 in Nice, dus de eventuele winnaar hier komt op drie punten van de Fransen en is dan weer volop in de race.

69e: Davy De Fauw, ex-Roda en ex-Sparta, valt in voor Walsh.

68e: Een mooie curve in het schot van Kaya, maar geen probleem voor Pasveer.

66e: Een doelpunt van Castaignos wordt afgekeurd, maar onduidelijk is waarom. Er zou een overtreding aan vooraf zijn gegaan, maar dat leek onschuldig.

65e: Spanning bij de geelzwarten in het uitvak.

63e: Met een punt schieten beide ploegen weinig op. Nice-Lazio staat ook 1-1, dan blijft het gat zes punten met kwalificatie. Dat is in de drie resterende wedstrijden nauwelijks nog te overbruggen.

61e: De man van het eigen doelpunt, aanvoerder Guram Kashia.

59e: Gele kaart nummer vijf voor Vitesse: Thulani Serero.

57e: Veel enthousiasme en geren, maar toch weinig kwaliteit in deze wedstrijd.

56e: Henk Fraser stuurt zijn ploeg naar voren. De trainer voelt dat er meer mogelijk is.

54e: Wissel bij de Belgen: De Pauw voor Leya.

52e: Vitesse is ook na de rust de ploeg met het meeste initatief. Nu nog kansen.

49e: Misschien kan Milot Rashica met zijn acties voor gevaar zorgen, want linksback Hamalainen heeft moeite met de Kosovaarse international.

47e: Geen wissels: Ook Gino Bosz, de zoon van Peter Bosz, komt er voorlopig niet in.

46e. De tweede helft gaat beginnen. Marvelous Nakamba wenst zijn oude club succes.

45+2: Het is rust. Het staat 1-1 maar er zit hier meer in voor Vitesse.

45+1: Büttner raakt Coopman met zijn arm en krijgt geel.

45e: Veel mensen verlaten de tribune al: "Ik ga een pintje drinken", meldt een supporter heel gretig.

44e: Vlak voor rust is de thuisclub nog twee keer dreigend, omdat Alexander Büttner teveel ruimte weggeeft als linksback.

41e: Sinds het doelpunt van Vitesse is Zulte Waregem volstrekt ongevaarlijk. Het initiatief ligt bij de uitclub, maar tot echte kansen leidt dit vooralsnog ook niet.

39e: Kashia is dreigend met een kopbal.

38e: De Vitesse-spelers zijn boos en zoeken de confrontatie met de tegenstanders. Scheidsrechter Bebek grijpt in en geeft geel aan Bruns en Miazga.

37e: Castaignos heeft pijn na een flinke tik van Derijck.

34e: Deze Vitesse-fan mist een belangrijke verjaardag, maar biedt via een spandoek zijn excuses aan.

32e: Vitesse dringt nu meer aan. Zulte Waregem lijkt aangeslagen door de gelijkmaker.

29e: Na een aardige aanval schiet Linssen hoog over.

27e: Na een afgeslagen voorzet van Milot Rashica schiet Thomas Bruns de bal knap in de hoek: 1-1.

24e: En na de volgende hoekschop van Kaya is het wel raak. Het is een eigen doelpunt van Guram Kashia.

23e: Paniek bij Vitesse na een hoekschop van Onur Kaya.

22e: Aanvoerder Guram Kashia probeert de verdediging te organiseren.

20e: Trainer Henk Fraser is nog niet helemaal tevreden, al heeft Vitesse nu wat meer controle.

17e: Veel discussie over de hashtag op Twitter voor deze wedstrijd. #warvit of #zulvit? Nee, het is #zwavit.

16e: Vitesse heeft het niet gemakkelijk gehad in de openingsfase.

14e: De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Linssen.

13e: Leya kan doorlopen, maar door goed uitlopen voorkomt Pasveer een echte kans.

12e: Het eerste gevaar van de thuisclub via Walsh, maar hij komt net niet goed bij de bal met het hoofd.

9e: Vrije trap Kaya, maar simpel weggewerkt door Serero. De counter van Vitesse levert ook niks op.

7e: Sfeer in het uitvak met veel vlaggen.

5e: Na een goede actie van Bryan Linssen kan Luc Castaignos net niet lekker bij de bal en grijpt doelman Bostyn in.

3e: Onur Kaya met de veel grotere Matt Miazga.

1e minuut: Het uitvak nog deels in de rook.

19.00 We gaan eraan beginnen in Waregem.

18.55 De fans van Zulte Waregem hebben er zin in.

18.53 De laatste keer dat Vitesse een uitwedstrijd in Europa won, was in 2002 in Boekarest tegen Rapid (0-1).

18.51 Luc Castaignos moet nu zijn kans pakken in de spits.

18.50 De speler van Vitesse verlaten het veld.

18.48 "De bekerwinnaar van België tegen die van Nederland. Dit is onze derby der Lage Landen", aldus de enthousiaste stadionspeaker.

18.47 Thulani Serero wordt beschouwd als een essentiële speler voor Vitesse. Maar tegen Nice leidde hij met een riskante pass wel de 2-0 in.

18.43 Hij speelt tegenwoordig voor Club Brugge, maar Marvelous Nakamba is zijn oude club nog niet vergeten.

18.40 De eerste basisplaats voor Chelsea-huurling Mason Mount en dan uitgerekend in de Europa League.

18.35 Zo ziet het eruit vanuit het uitvak.

18.25 De spelers van Vitesse zijn begonnen aan de warming up.

18.15 Een stuk zuidelijker speelt Nice tegen Lazio Roma. De verliezer van die confrontatie wordt de ploeg die Vitesse eventueel nog in kan halen. Maar dan moeten de Arnhemmers hier wel winnen.

18.11 Het uitvak wordt voller en voller.

18.07 Op de bank van Vitesse vooral veel jeugdspelers, zoals Jeroen Houwen, Julian Lelieveld, Lassana Faye, Lars ten Teije en Gino Bosz, de zoon van de huidige trainer van Borussia Dortmund.

18.04 De opstelling van Vitesse is zonder verrassingen. Mason Mount staat voor het eerst in de basis.

Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen.

18.01 De opstelling van Zulte Waregem is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de nederlaag tegen Antwerp. Leali, De Fauw en Doumbia zijn gepasseerd. Onur Kaya (ex-Vitesse) staat er wel in, hij is onmomstreden.

17.59 Nog even rust in het uitvak.

17.53 Het Regenboogstadion wordt momenteel verbouwd, dat valt in dit doorkijkje te zien.

17.46 Ook technisch directeur Mo Allach is in het Regenboogstadion.

17.44 Remko Pasveer (rechts) was afgelopen zondag de uitblinker en Bryan Linssen redde het punt met de late gelijkmaker.

17.42 De spelers inspecteren het veld.

17.38 De bus van Vitesse arriveert bij het stadion.

17.33 Ook de fiets-en voetpaden zijn overgenomen door Vitesse-supporters.

17.30 De generale repetitie van Vitesse verliep niet ideaal: 1-1 uit tegen Heracles met matig spel. Maar bij Zulte Waregem was het nog veel minder. Een 3-0 nederlaag uit tegen promovendus Antwerp. De Belgen speelden met drie verdedigers en dat pakte niet goed uit. Vanavond spelen ze weer in hun vertrouwde tactiek.

17.24 De eerste fans van Vitesse melden zich in het Regenboogstadion.

17.17 Video-analist Léon Hese, oud-speler van onder meer PSV, De Graafschap en uiteraard Vitesse, heeft er alle vertrouwen in.

17.09 En ondertussen wordt het vuurwerk ook niet geschuwd in Waregem.

17.05 NEC kwam hier ruim een jaar geleden ook een keer op bezoek. Toen won Zulte Waregem met 5-1.

17.02 De Rijkwachters buiten het stadion hebben het voorlopig nog niet druk.

17.00 Op dit veld in het Regenboogstadion moet het vanavond allemaal gebeuren.

16.55 Bij Vitesse ontbreken vier spelers: Tim Matavz (foto), Navarone Foor, Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk.

16.50 In het centrum van Waregem domineren de kleuren van Vitesse.

