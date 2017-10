Liveblog: Vitesse-fans in spanning voor Europese wedstrijd in Waregem

WAREGEM - Vitesse gaat vanavond op jacht naar de eerste punten in de Europa League. Dat moet dan gebeuren uit tegen Zulte Waregem. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

18.43 Hij speelt tegenwoordig voor Club Brugge, maar Marvelous Nakamba is zijn oude club nog niet vergeten. 18.40 De eerste basisplaats voor Chelsea-huurling Mason Mount en dan uitgerekend in de Europa League. 18.35 Zo ziet het eruit vanuit het uitvak. 18.25 De spelers van Vitesse zijn begonnen aan de warming up. 18.15 Een stuk zuidelijker speelt Nice tegen Lazio Roma. De verliezer van die confrontatie wordt de ploeg die Vitesse eventueel nog in kan halen. Maar dan moeten de Arnhemmers hier wel winnen. 18.11 Het uitvak wordt voller en voller. 18.07 Op de bank van Vitesse vooral veel jeugdspelers, zoals Jeroen Houwen, Julian Lelieveld, Lassana Faye, Lars ten Teije en Gino Bosz, de zoon van de huidige trainer van Borussia Dortmund. 18.04 De opstelling van Vitesse is zonder verrassingen. Mason Mount staat voor het eerst in de basis. Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Castaignos, Linssen. 18.01 De opstelling van Zulte Waregem is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de nederlaag tegen Antwerp. Leali, De Fauw en Doumbia zijn gepasseerd. Onur Kaya (ex-Vitesse) staat er wel in, hij is onmomstreden. 17.59 Nog even rust in het uitvak. 17.53 Het Regenboogstadion wordt momenteel verbouwd, dat valt in dit doorkijkje te zien. 17.46 Ook technisch directeur Mo Allach is in het Regenboogstadion. 17.44 Remko Pasveer (rechts) was afgelopen zondag de uitblinker en Bryan Linssen redde het punt met de late gelijkmaker. 17.42 De spelers inspecteren het veld. 17.38 De bus van Vitesse arriveert bij het stadion. 17.33 Ook de fiets-en voetpaden zijn overgenomen door Vitesse-supporters. 17.30 De generale repetitie van Vitesse verliep niet ideaal: 1-1 uit tegen Heracles met matig spel. Maar bij Zulte Waregem was het nog veel minder. Een 3-0 nederlaag uit tegen promovendus Antwerp. De Belgen speelden met drie verdedigers en dat pakte niet goed uit. Vanavond spelen ze weer in hun vertrouwde tactiek. 17.24 De eerste fans van Vitesse melden zich in het Regenboogstadion. 17.17 Video-analist Léon Hese, oud-speler van onder meer PSV, De Graafschap en uiteraard Vitesse, heeft er alle vertrouwen in. 17.09 En ondertussen wordt het vuurwerk ook niet geschuwd in Waregem. 17.05 NEC kwam hier ruim een jaar geleden ook een keer op bezoek. Toen won Zulte Waregem met 5-1. 17.02 De Rijkwachters buiten het stadion hebben het voorlopig nog niet druk. 17.00 Op dit veld in het Regenboogstadion moet het vanavond allemaal gebeuren. 16.55 Bij Vitesse ontbreken vier spelers: Tim Matavz (foto), Navarone Foor, Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk. 16.50 In het centrum van Waregem domineren de kleuren van Vitesse. ZIE OOK: Centrum van Waregem kleurt geel-zwart Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl