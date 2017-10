Postbode Max op kosten buurtbewoners terug in geboorteland

Foto: Facebook Leoninusstraat Foto: Hilde van Poeijer

ARNHEM - De pakketbezorger van het Sonsbeekkwartier in Arnhem, Max, is op de kosten van buurtbewoners op vakantie in Angola. Er werd een crowdfundingsactie voor de geliefde bezorger gestart omdat hij zo graag nog eens terug zou willen keren naar zijn geboorteland.

'Max is zo'n twintig jaar geleden als vluchteling uit Angola naar Nederland gekomen en heeft hier inmiddels een bestaan opgebouwd met vrouw en kinderen. Max zou graag nog eens teruggaan naar Angola. Het zou toch super zijn als we hem daarmee zouden kunnen helpen', schreven bewoners eerder. De tweede keer Er kwam ruim 1400 euro binnen voor 'de beste bezorger van Gelderland.' Van dat geld geniet hij nu drie weken in de Angolese zon. 'Hij had er heel veel zin in', vertelt buurtbewoner Hilde van Poeijer. 'Hij is een keer teruggeweest toen zijn moeder ziek was, dit wordt de tweede keer.' Hij houdt de buurt ook op de hoogte, zo liet hij weten goed geland te zijn in het Afrikaanse land. Ze willen me niet kwijt Stuk voor stuk zijn de bewoners fan van Max. 'Hij lacht altijd, kent iedereen en weet precies welke wensen er zijn', zei een buurtbewoner. 'Max is de beste postbezorger die ik ken', voegde een ander daaraan toe. Ook werd hij door werkgever PostNL uitgenodigd op het hoofdkantoor waar hij complimenten kreeg van het management. Max kreeg van het postbedrijf ook nog een gezinsuitje cadeau. 'Zij willen mij niet meer kwijt en ik blijf tot ik niet meer kan', zei Max toen. Zie ook: 'Altijd lachende' pakketbezorger beloond met vette bonus

Buurt wil compliment voor lachende pakketbezorger Max Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl